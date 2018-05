Eén en al ernst 09 mei 2018

Vooral bedrukte gezichten gisterochtend op Olympia, waar Ivan Leko zijn spelers na een dagje rust opnieuw verzamelde. De nederlaag tegen Anderlecht heeft de sfeer zichtbaar doen omslaan op Jan Breydel, waar de nervositeit met de dag toeneemt. Een overwinning in Charleroi kan Club opnieuw op het juiste spoor zetten, al dreigt blauw-zwart het tegen de Carolo's wel zonder twee sterkhouders te moeten stellen. Limbombe is nog out - de flankspeler mist ook de clash tegen Standard op zondag - en ook Diaby (enkel) is hoogst onzeker. De Malinees trainde gisteren niet. Blauw-zwart probeert hem klaar te stomen, maar de kans is klein dat hij in actie zal kunnen komen. Goed nieuws is er voor Vormer en Mechele. Die eerste hernam de training zonder veel problemen. Mechele trainde dan weer met een masker nadat hij zondag een zware kneuzing aan het jukbeen opliep in botsing met Sels. Wellicht zal hij ook morgen gemaskerd aan de aftrap verschijnen. Vandaag traint Club een laatste keer achter gesloten deuren. (TTV)

