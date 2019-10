Exclusief voor abonnees Een echte Italiaan herken je voortaan aan zijn label 11 oktober 2019

Al eens ananas op je pizza gekregen, terwijl je dacht in een écht Italiaans restaurant te zitten? Of een met room doordrenkte pasta carbonara? Om de niet-authentieke Italiaanse restaurants van de 'echte' te onderscheiden, wil het Italiaanse ministerie van Landbouw kwaliteitslabels voor Italiaanse restaurants in het buitenland, dus ook voor die in ons land. Bedoeling is controleurs op pad te sturen om jaarlijks wereldwijd zo'n 7.000 zaken van een 'echtheidslabel' te voorzien. De drie voorwaarden om het label te kunnen krijgen: uitsluitend met échte, Italiaanse producten werken, minstens één Italiaans werknemer in dienst hebben en de gerechten in het Italiaans op de menukaart presenteren. Buon appetito! (SPK)

