Een duin, heel speciaal voor hem

Een zomerse dag, begin juli 2012, was het. Zes maanden nadat hij er naar zijn tweede wereldtitel bij de elite was gereden, wachtten Niels Albert (26 toen) een paar nieuwe 'honneurs' in Koksijde. Het ereburgerschap van de kustgemeente. En zowaar zijn eigen duin op het lokale veldritparcours. Een eer die in 1994 ook toenmalig wereldkampioen Paul Herygers te beurt viel. Net als de Herygersduin is ook de Albertduin zondag één van de scherprechters van het BK-circuit. (JDK)

