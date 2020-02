Eén druppel regen en inhalen is verboden: dit jaar nog 14 camera's om truckers te bestraffen Brecht Herman

29 februari 2020

00u00 36 De Krant Het is al 16 jaar verboden, maar toch zie je het nog vaak op onze snelwegen: vrachtwagens die inhalen bij regenweer. Dit jaar komen er eindelijk camera's die overtreders flitsen - camera's die al beloofd waren voor de eerste helft van 2019. En nu menen ze het, bij het Agentschap Wegen & Verkeer: "Zodra er een druppel op de regensensor valt, zullen we van neerslag spreken."

Onze autosnelwegen liggen er dezer dagen vaak kletsnat en dus gevaarlijk bij. Regen, hagel en sneeuw maken de rit richting kantoor minder aangenaam. Autobestuurders die daarbovenop nog eens getrakteerd worden op een ongevraagde carwash van een vrachtwagen die op de middelste rijstrook rijdt, krijgen het al helemaal op hun heupen. Vooral omdat de wegcode duidelijk stelt dat voertuigen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton helemaal niet mógen inhalen als er neerslag valt.

Wie regelmatig de weg opgaat, merkt dat veel truckers die wetgeving aan hun laars lappen. Volgens een onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring van een aantal jaren geleden negeert één op de drie vrachtwagenchauffeurs de regel. Toch krijgen slechts enkele honderden bestuurders per jaar hiervoor een boete van 58 euro. Voor politiediensten is het verbaliseren van deze overtreding 'niet prioritair'.

Verouderd

Eind 2018 leek er een einde te komen aan de vogelvrijheid van inhalende vrachtwagenchaffeurs. Ben Weyts (N-VA), op dat moment Vlaams minister van Mobiliteit, kondigde aan dat in de eerste helft van 2019 veertien camera's met een pluviometer zouden worden uitgerust. Wanneer die sensor merkt dat het regent en de camera ongeoorloofde inhaalbewegingen ziet, zouden de overtreders automatisch op de bon vliegen. Volgens Weyts moest er in de wegcode enkel nog bepaald worden wat neerslag precies is. Daarvoor moest hij overleggen met federaal collega François Bellot (MR). Hoewel er een budget van 100.000 euro was uitgetrokken voor de regensensoren, bleef het sindsdien oorverdovend stil. Tot op vandaag is er geen sprake van de beloofde camera's met regensensor.

"Nadat minister Weyts die beslissing had genomen, heeft onze administratie vastgesteld dat de bestaande camera-apparatuur verouderd is", zegt Veva Daniels, woordvoerster van het Agentschap Wegen & Verkeer. "Daaraan een moderne regenmeter koppelen, is als een digicorder proberen te verbinden met een beeldbuis, terwijl je binnen drie weken een platte lcd-tv gaat kopen."

Timing 'beetje opgeschoven'

Wegen & Verkeer is daarom vorig jaar gestart met het schrijven van een nieuw bestek, waarbij de verouderde installaties worden vernieuwd en er meteen een regensensor aangehangen wordt. "Omdat er zich een opportuniteit voordeed om dit bestek te combineren met een ander, is de timing een beetje opgeschoven. Maar we beginnen alleszins nog dit jaar met de installatie van veertien camera's die kunnen meten of er neerslag valt. Wanneer die effectief allemaal operationeel zullen zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. Het hangt ervan af hoe vlot de installatie verloopt. Maar eenmaal dat in orde is, zullen vrachtwagenchauffeurs die zich bij regenweer niet aan de regels houden door automatische apparatuur betrapt kunnen worden."

In tegenstelling tot wat Weyts eerder zei, stelt het kabinet-Bellot dat het niet nodig is om neerslag in de wegcode te definiëren. Wel werd in april vorig jaar een koninklijk besluit goedgekeurd dat toestaat dat het inhaalverbod onbemand wordt vastgesteld. "Zodra er een druppel op de regensensor valt, zullen we van neerslag spreken", zegt Daniels. "Het is wel zo dat de politie een tolerantiemarge kan voorzien, zoals ook bij snelheidsovertredingen gebeurt. Want één druppel is natuurlijk niet veel. Stel dat een duif toevallig haar gevoeg doet boven een camera, kan die verkeerdelijk denken dat het aan het regenen is. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."