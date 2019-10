Exclusief voor abonnees Een 'drol' voor de jury van 'Bake Off' 09 oktober 2019

00u00 0

In 'Bake Off Vlaanderen' begint het erom te spannen. Nog slechts vijf deelnemers nemen het tegen elkaar op, en vandaag doen ze dat op grootmoeders wijze. Dat pakt niet voor iedereen even goed uit, want de jongste bakker Jaline slaagt er niet in om de verhoopte chocoladetaart uit haar mouw te toveren. "Deze taart is gewoon een vuile kak. Nu moet ik een drol geven aan de jury", merkt ze beteuterd op. En ook de andere kandidaten worstelen met de opdrachten én de helse temperaturen. Gelukkig zijn er emmers ijswater voorhanden om af te koelen. (SDE)