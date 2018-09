Een dorpsschool zonder leerlingen 04 september 2018

Geen traantjes aan de schoolpoort van De Berentuin in het Oost-Vlaamse Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), gisterochtend. Om de eenvoudige reden dat er geen énkel kind kwam opdagen. "We wisten dat het moeilijk zou worden, maar dit hadden we niet verwacht", zegt directeur Paul De Roo. Zes jaar geleden, toen het dorpsschooltje een wijkafdeling van het Sint-Lievensinstituut werd, volgden er nog 45 kindjes les. Maar de concurrentie met de gemeenteschool werd jaar na jaar zwaarder. "Vorig schooljaar hadden we zeventien leerlingen: elf kleuters, verdeeld over twee klassen, vier leerlingen in de eerste en twee in de tweede graad. Maar geen van hen keert dit jaar terug." De poort gaat er dus definitief dicht. De overgebleven kleuterjuf en lerares hoeven niet te vrezen voor hun job: zij zijn vastbenoemd en kunnen elders aan de slag.

