Exclusief voor abonnees Een dode tussen de dildo's 10 april 2019

00u00 0

Hoe reageer je als iemand in je naaste omgeving sterft? De reacties die meteen op zo'n overlijden volgen, kunnen danig verschillen, blijkt vanavond uit de tweede aflevering van 'Wetsdokters'. De ene belt meteen de hulpdiensten, de andere loopt naar de buren of zet een raam open. Maar het kan ook gekker. "Zeker als het slachtoffer in een compromitterende positie is gevonden", vertelt wetsdokter Werner Jacobs. "Dan gaan ze die overleden persoon snel ergens anders leggen. Ik heb al geweten dat men de dildo's die naast het lichaam lagen nog snel is gaan verstoppen."