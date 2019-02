Een dictatoriaal trekje 27 februari 2019

Zouden de 'Verboden te roken'-bordjes op de trein ook gelden voor Kim Jong-un, die de afgelopen dagen liefst 3.200 kilometer gespoord heeft? Je zou het denken. Want wat was het eerste dat de Noord-Koreaanse leider deed bij een tussenstop in China? Juist, een sigaret opsteken en een fikse trek nemen. Hoewel hij in eigen land een antirookcampagne gestart is, staat de dictator bekend als fervent paffer. Gisteren is Kim aangekomen in Vietnam voor zijn ontmoeting met Amerikaans president Donald Trump.

