Een dag vóór Armstrong komt zijn dopingjager naar België 01 maart 2018

De Ierse sportjournalist David Walsh (The Sunday Times) komt op donderdag 29 maart naar de Universiteit van Gent om er een lezing te geven en een panelgesprek te houden met Peter Van Eenoo (UGent), Marc Van der Beken (directeur NADO Vlaanderen), Hans Vandeweghe (De Morgen) en Tom Teulingkx (SKA en medische cel Belgian Cycling). De intussen 62-jarige Walsh is de beroemde journalist die Lance Armstrong destijds aan de galg schreef, onder meer in zijn boek 'L.A. Confidentiel'. Opvallend, de lezing vindt plaats daags voor de komst van Armstrong naar de Ronde van Vlaanderen. "De lezing van David Walsh is een buitenkans om een van de invloedrijkste stemmen in het dopingdebat live aan het werk te zien en vragen te stellen", zo klinkt het in de mededeling. (XC)

