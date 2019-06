Exclusief voor abonnees Één dag open en daar zijn de trouwers al 17 juni 2019

00u00 0

Het openingsweekend van Fietsen door de Bomen in Hechtel-Eksel heeft zijn start niet gemist. De spectaculaire brug van 700 meter lang die door de boomtoppen loopt, lokte afgelopen weekend honderden fietsers en wandelaars. Zaterdag kwam al meteen een bruidskoppel hier foto's maken. "We vonden het een ideaal plekje om foto's te maken op deze mooie dag", vertellen Brenda en Thijs Kelgtermans uit Lommel, met zoontje Lias op de arm. "Het is geweldig dat we één van de eersten zijn. En we komen zeker nog eens terug." (MMM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis