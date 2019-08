Exclusief voor abonnees Eén dag later: opgesloten in kooi 16 augustus 2019

Woensdagmorgen verscheen Herr Seele toch alweer in opperste stemming opgesloten in een kooi op de Zeedijk in Blankenberge, om dierenrechtenorganisatie GAIA te steunen. Hij betoonde zo zijn medeleven met de 300 miljoen landbouwdieren die jaarlijks in Europa opgesloten zitten."We zijn de dieren veel verschuldigd. Ze opsluiten in een kooi, zodat ze zich niet eens kunnen omdraaien? Het is een schande."

