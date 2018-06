Eén dag in villa gewoond, na renovatie van vier jaar 27 juni 2018

Een prachtige villa met rieten dak aan de IJzer in Diksmuide is gisteren volledig verwoest door een brand. Het gaat om een huis dat de afgelopen vier jaar gerenoveerd werd. Die werken waren pas afgelopen en de dochter van de eigenaar had er één nacht doorgebracht toen het noodlot toesloeg. De brand ontstond toen een loodgieter in de badkamer boven twee buizen aan elkaar soldeerde. Daar ontstonden plots vlammen, maar de loodgieter zou gewoon vertrokken zijn. Het was een bezoeker van de IJzertoren aan de overkant die plots merkte dat het vuur al uit het rieten dak schoot. (JHM)

