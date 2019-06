Exclusief voor abonnees Eén crimineel feit op vijf gepleegd door vrouw 20 juni 2019

Tijdens de eerste zes maanden van 2018 werd bijna één vijfde van alle criminele feiten in ons land gepleegd door een vrouw. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Het 'populairste' misdrijf onder vrouwen is bedelarij, waarin vrouwen een aandeel van 44% hebben. Informaticacriminaliteit (38,5%) en huisjesmelkerij (35,5%) maken de top drie volledig. Veel minder populair blijken autodiefstallen (7,5%) en inbraken(13,1%). Volgens buitenlands onderzoek neemt het aantal vrouwen in de criminaliteit licht toe. Daarmee gaan ze tegen de trend in, want sinds enkele jaren daalt het aantal criminele feiten. In België nam het aantal delicten af van 1,6 miljoen in 2010 tot ruim 870.000 in 2017. (IBO)