Een cantus met of zonder alcohol: even plezant

Een cantus zonder alcohol: het was een unicum in studentenstad Leuven. Iets meer dan 60 - nuchtere - studenten zakten gisteravond af naar fakbar Huis der Rechten voor de eerste alcoholvrije zangavond. Met vier vaten Jupiler 0,0% en de woorden 'corona surgite' - sta recht - zongen de studenten uit volle borst het eerste lied 'Io vivat'. Opvallend: onder de deelnemende studenten evenveel meisjes als jongens. "De sfeer is gezellig op een andere manier, maar we kunnen ons zeker amuseren zonder alcohol", aldus de studenten.

