Exclusief voor abonnees Eén camera houdt hele kust van De Panne in de gaten 09 juni 2020

De Panne gaat met een camera van 30.000 euro de strijd aan met mensensmokkelaars. Het toestel, met een zoomfunctie die tot meer dan vijf kilometer ver reikt, staat boven op een appartementsgebouw en kijkt uit over de duinen, het strand en de zee. Met één camera kan de hele kustlijn in de gaten worden gehouden. "Er zit een infraroodfunctie op, zodat we ook 's nachts elke poging tot trafiek kunnen opmerken nog voor transmigranten op zee worden gezet in rubberbootjes", zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. "Na deze proefperiode is het de bedoeling om, liefst tegen eind dit jaar, andere badplaatsen voorzien van dergelijk systeem. Het strand en de duinen permanent bewaken met patrouilles is onhaalbaar en onbetaalbaar. Daarom hebben we gekozen voor dit innovatieve camerasysteem." De beelden worden automatisch opgeslagen en permanent bekeken in het Real Time Intelligence Center van de lokale politie. "Als er verdachte trafieken worden gedetecteerd, schieten de interventieploegen en het droneteam meteen in actie." Sinds begin dit jaar zijn al zes pogingen om het Kanaal over te steken geregistreerd aan de Westkust.

