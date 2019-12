Exclusief voor abonnees Een cadeautje kan écht het verschil maken 26 december 2019

00u00 0

Van dit cadeautje had hij écht niet durven te dromen. Daklozencentrum Kamiano nodigde op kerstavond 400 gasten uit voor een lekkere maaltijd en een gezellige avond in de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. 200 vrijwilligers leidden alles in goede banen. Er was zo'n grote opkomst, dat er in allerijl zes extra tafels moesten worden bijgeschoven. "Die mensen zijn blij dat ze hier aan tafel konden zitten. Hun problemen vergeten ze er niet door, maar ze kunnen ze wel even aan de kant zetten tijdens deze avond", zegt de organisatie. "Dit jaar hadden we toch een vijftigtal gasten meer dan vorig jaar - een trend die zich al jaren laat voelen." (ADA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis