Een buitenverblijf of een budgetmeter? 14 november 2019

In de laatste aflevering van 'Steenrijk, straatarm' maken we vanavond kennis met de welgestelde familie Agemans. Het gezin woont in een modern appartement in Sint-Katelijne-Waver, maar geniet tijdens de weekends van de rust in hun buitenverblijf in Knokke. Een schril contrast met het leven van de familie De Roose uit Gent, die het financieel een pak moeilijker heeft. Zij hebben thuis een budgetmeter, wat betekent dat ze op voorhand betalen voor hun energie en ook enkel die betaalde energie kunnen gebruiken. Een hele aanpassing voor de familie Agemans, zeker wanneer ze ontdekken dat er daardoor geen warm water is. (SDE)