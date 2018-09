Eén brood op vier weegt te weinig 04 september 2018

Eén brood op de vier weegt minder dan het zou moeten wegen en is dus consumentenbedrog. Dat blijkt uit controles van de FOD Economie dit jaar, op basis van 138 analyses. 32 van de onderzochte broden haalden niet het juiste gewicht, dat sinds 1979 in België officieel is gereguleerd. "Over het algemeen gaat het om kleine verschillen, maar in sommige gevallen werden grote onregelmatigheden vastgesteld", zegt minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Vinden de onderzoekers een te licht brood, dan volgt later een nieuwe controle om na te gaan of de wet nog steeds wordt overtreden. Is dat niet meer het geval, dan wordt het dossier gesloten. De 32 onregelmatigheden leidden tot 30 waarschuwingen en 2 dagvaardingen.

