Eén boete voor roken in auto 08 augustus 2019

De politie in ons land heeft nog maar één boete uitgeschreven voor een autobestuurder die zat te roken met kinderen in de auto. Dat blijkt uit een rondvraag van 'VTM Nieuws' bij 40 van de 100 Vlaamse politiezones. Sinds begin februari is het in Vlaanderen verboden om te roken in de wagen als daar minderjarigen in zitten. Er kunnen boetes tot 1.000 euro gegeven worden. Maar politiezones maken geen prioriteit van de handhaving van het verbod. De lokale politie wil wel dat de Vlaamse overheid een actieplan uittekent. Volgens bevoegd minister Koen Van den Heuvel (CD&V) moet de volgende regering het verbod evalueren.

