Een boete, dan maar

Welke straf geef je drugszondaar die al levenslang kreeg? 29 maart 2019

De 40-jarige Sven Vlassenbroeck uit Geraardsbergen, die al sinds 2003 in de gevangenis zit nadat hij met zijn broer Steven een gruwelijke drievoudige moord pleegde, heeft een boete van 8.000 euro - waarvan 800 euro effectief - gekregen. Er werd nochtans 6 maanden cel gevraagd nadat hij in de Brugse gevangenis betrapt werd met 2 grammen cannabis, die hij verstopt had in plastic potjes in de werkruimtes. Maar dat had weinig uitgemaakt - hij heeft immers al levenslang. Naast de boete kreeg hij nog een tuchtstraf. "Het enige wat ik kan zeggen is dat hij sinds 2003 nooit drugs heeft gebruikt in de gevangenis en er nooit voor terechtstond, wat gelet op de vele aanwezigheid van drugs in de gevangenis toch een kleine prestatie is", sprak zijn advocaat. (JHM)

