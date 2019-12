Exclusief voor abonnees Een boerenjaar zonder weerga 15 Niels Destadsbader 27 december 2019

00u00 0

Presentator op het Gala van de Gouden Schoen. Eerste Belgische artiest die met een Nederlandstalig album 16 weken bovenaan in de Ultratop staat. Ruim 20.000 verkochte exemplaren van zijn nieuw album - nog vóór het in de rekken lag. Een MIA voor beste album. Een MIA voor beste Nederlandstalige muziek. Een MIA voor beste pop. Een MIA voor beste solo man. Een MIA voor beste Vlaams populaire artiest. Een belangrijke rol in de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film. Ereburger van Deerlijk. Bedenker van de nieuwe generieksong van 'Thuis'. Maker van de generiek van 'Familie'. Jurylid in 'Belgium's Got Talent'. Een bomvol Sportpaleis. Nog een vol Sportpaleis. En nog één. Alsjeblieft. Een boerenjaar zonder weerga.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis