Een blije, joviale, hardnekkige, verstandige, verdiénde Gouden Schoen RUUD VORMER WINT MET 58 PUNTEN VOORSPRONG 08 februari 2018

Ruud Vormer vertelde eens, toen hij naar Brugge kwam, en even later een huis had gevonden in Sint-Martens-Latem, hoe zijn driejarige zoontje Valente, telkens na een nederlaag van Club Brugge, op de speelplaats spottend werd aangesproken door oudere kinderen, supportertjes van de Buffalo's. Eat this! Deze ochtend is Valente, bijna zes inmiddels, het meest fiere knaapje van de ganse school in Latem. Roep het maar luid, jongen, voor de hele speelplaats, en zwaai in het rond met je blauw-zwarte sjerp: "Mijn papa is de Gouden Schoen!", "Mijn papa is de beste!" Een bank vooruit en applaus in de klas.

