18 april 2019

Dragons en Watducks plaatsten zich gisteren in Eindhoven bij de laatste acht in de Euro League. In de kwartfinale nemen ze het zaterdag tegen elkaar op. Eén Belgisch team speelt dus al zeker de Final Four van deze prestigieuze Europese competitie.

