Eén Belg op drie geen enkele dag ziek 16 februari 2019

00u00 0

Eén op drie werknemers (36 %) was vorig jaar geen enkele keer afwezig wegens ziekte. Toch is het ziekteverzuim bij werknemers in ons land gestegen tot gemiddeld 12,6 dagen per jaar. Dit blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Gemiddeld was de Belgische werknemer vorig jaar 3,2 dagen meer ziek dan tien jaar geleden (9,4 dagen in 2008). De stijging komt vooral door het langdurig verzuim, dat in 10 jaar tijd toenam met 75 procent.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN