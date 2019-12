Eén Belg op de zeven leent om kerstcadeaus te kunnen kopen LVB/SPK

19 december 2019

05u00 132 De Krant Eén Belg op de vijf (19%) denkt niet genoeg geld te hebben om alle kerstcadeautjes te kunnen kopen. Tijdens de kerstperiode koopt liefst één op de zeven (14%) meer dan hij zich kan veroorloven. Dat probleem wordt opgelost door geld te lenen of op krediet te kopen.

"In deze periode van het jaar ligt er veel druk op de ouders. Vroeger was vooral Sinterklaas hier verantwoordelijk voor, maar nu zien we dat kerst steeds populairder wordt", zegt Carlijn Hofland, directeur Sales & Marketing van Intrum België, het creditmanagement-bedrijf dat onderzoek naar het fenomeen deed. "Zeker in december willen ouders het beste voor hun kinderen, en kopen ze soms meer dan ze zich kunnen permitteren. Ze lenen er zelfs voor." 7 procent van de cadeautjes wordt noodgedwongen met de kredietkaart betaald.

Wat men in december leent of op krediet koopt om de feestdagen door te komen, dient in januari te worden terugbetaald. "Dan komt de financiële klap nog harder aan. Die maand is voor sommigen dan ook een bron van zorgen." Januari wordt niet voor niets door meer dan 1 op de 5 (21%) als de duurste maand van het jaar gezien.

Nog uit het onderzoek blijkt dat Belgische consumenten het vaakst lenen om iets voor hun kinderen te kopen. Ruim 7 op de 10 Belgen (77%) doen het wel eens. We richten ons daarvoor vooral tot familie of vrienden (48%). De helft van de ruim duizend ondervraagden (52%) geeft aan dat de rekeningen sterker stijgen dan ze met hun inkomen kunnen bijbenen. (LVB/SPK)