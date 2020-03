Exclusief voor abonnees Eén Belg op de tien heeft corona zonder het te merken 27 maart 2020

Tien procent van de Belgen heeft allicht corona zonder dat zelf te weten of er last van te hebben. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst na testen in het UZ Brussel. In het universitair ziekenhuis ondergaan sinds begin deze week alle patiënten een CT-scan - ook diegenen die geen symptomen van het virus vertonen en zich dus voor een gewone hospitalisatie aanmelden. Uit de eerste resultaten blijkt dat 5 op de 50 patiënten - of zo'n 10 procent - besmet is zonder dat ze dat zelf weten en dus niet één symptoom vertonen. "Ik denk dat dit een representatief cijfer is", zei viroloog Van Ranst gisteren in 'VTM Nieuws'. "Een deel van de mensen is corona aan het doormaken zonder symptomen te hebben. Dat is natuurlijk goed in de zin dat dat gratis antistoffen oplevert, wat voor immuniteit bij de bevolking zorgt. Op zich is dit dus bemoedigend nieuws."

