Een beker is altijd leuk ook na een veredelde oefenmatch 23 juli 2018

00u00

Een beker in de lucht steken is altijd leuk - zelfs na een veredelde oefenmatch, zo moeten Ivan Leko, Ruud Vormer en co gedacht hebben. Club Brugge won gisteravond de Supercup van Standard met 2-1, en die had veel weg van een wedstrijdje tafeltennis op vakantie in Zuid-Frankrijk: enkel de winnaar hecht enig belang aan de uitslag. Zelfs de terugkeer van Michel Preud'homme, gewezen halfgod in Brugge, maakte weinig emoties los. Hans Vanaken scoorde en speelde daarna Wesley vrij: 2-0. De Rouchen raakten niet verder dan een aansluitingstreffer van Edmilson. Meteen z'n laatste goal in Standard, want er liggen een contract en véél oliedollars voor hem klaar in Qatar. Bij Club tekende Vormer intussen wel bij tot 2022. Volgende week begint het écht.

