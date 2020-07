Exclusief voor abonnees Een béétje... vernield 07 juli 2020

00u00 0

De beeldenstorm treft nu ook André Hazes. Een Lego-beeld van de Amsterdamse volkszanger werd in de nacht van zondag op maandag door onbekenden onthoofd. Gisterochtend merkten voorbijgangers dat zijn hoofd en zijn hoed in stukken naast het beeld lagen. Waarom dat gebeurde, is niet duidelijk. De Lego-versie van Hazes - met kenmerkend zwart pak, zonnebril, hoed en microfoon - stond nog maar zes dagen op de Dam in Amsterdam. Kunstenaar Frankey had hem daar vorige week neergezet, op de dag dat de zanger 69 jaar zou zijn geworden. Het was gisteren nog niet duidelijk of de schade nog kan worden hersteld. (IBO)

