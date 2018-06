Een baby van 2 meter 14 juni 2018

Nieuw leven in Planckendael. Giraf Barbie is daar bevallen van haar zesde baby. Tijdens de korte worp tuimelde het jong, zoals gebruikelijk, enkele meters naar beneden. Amper 13 minuten later stond baby Twiga al op z'n ranke pootjes. Het gaat om een stevig jongetje van bijna twee meter - bijzonder groot voor een babygiraf. "Twiga stelt het zeer goed en Barbie is een voorbeeldige mama", zegt verzorgster Jolien. "Het babygirafje huppelt zelfs al rond in ons buitenverblijf, de Savanne." 'Twiga' betekent 'giraf' in het Swahili. (WVK)

