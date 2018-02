Een aspirientje kan mogelijk helpen tegen darmkanker IDV & FT

28 februari 2018

00u00 0 De Krant Helpt aspirine tegen kanker? Marc Peeters, diensthoofd oncologie van het UZ Antwerpen, denkt dat dit de conclusie zal zijn van een grootschalig klinisch onderzoek dat gisteren van start ging met een eerste Belgische proefpatiënt.

"Dat aspirine preventief werkt tegen een hartaanval of beroerte is geweten. Bij de langdurige opvolging van hartpatiënten is evenwel toevallig ontdekt dat zij minder darmkanker krijgen. Het verschil loopt op tot 15 à 20 procent", legt Peeters uit.

"Allicht heeft dat te maken met de ontstekingsremmende werking van aspirine", vervolgt hij. "Chronische ontstekingen in de darm kunnen immers leiden tot de vorming van tumoren. Aspirine heeft ook een remmend effect op de aanmaak van prostaglandine, een hormoonachtige stof die de groei van kwaadaardige cellen stimuleert. Een beperkt aantal patiënten kreeg al aspirine boven op de chemotherapie, om uitzaaiingen en herval na een operatie te vermijden. Nu volgen we een grote groep darmkankerpatiënten vijf jaar op. De helft krijgt een aspirientje, de andere helft een placebo. Zo hopen we het heilzame effect van aspirine op kanker ontegensprekelijk aan te tonen."

Goedkoop

Als blijkt dat het medicijn echt werkt om hervallen na darmkanker te vermijden, is aspirine tevens een goedkope oplossing. De risico's en biochemische werking zijn goed gekend waardoor heel wat veiligheidsonderzoeken niet meer moeten worden overgedaan. En dat bespaart jaren onderzoek en vele tientallen miljoenen euro. Meestal kost onderzoek naar een nieuwe behandeling gemiddeld 2,6 miljard euro.

Aspirine verhoogt wel de kans op maagbloedingen, maar hier weegt dat risico niet op tegen het mogelijk voordeel. De studie wordt trouwens gefinancierd door het Antikankerfonds en niét door de farmaceutische industrie, die er niets bij te winnen heeft. De patenten zijn verlopen.