Eekhoorns spioneren bij vogels 21 september 2019

Kleine zoogdieren, zoals de grijze eekhoorn, luisteren naar de roep van zangvogels om te weten of de omgeving veilig is. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het vakblad PLOS ONE.

