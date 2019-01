Eèèèk AUSTRALIAN OPEN 17 januari 2019

00u00 0

Een schattige koala knuffelen, dat vond Kim Clijsters gisteren ook best prettig. Een grote slang, dat was al een ander verhaal. De 35-jarige Limburgse, die in Melbourne is voor de Australian Open en trouwe klant is bij de matchen van Elise Mertens, legde het reptiel met frisse tegenzin om de hals. In 2007 maakte ze al eens van dichtbij kennis met een slang in de Sydney Zoo: de afkeer op haar gezicht was toen net zo groot. 't Zal nooit grote liefde worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN