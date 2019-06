Exclusief voor abonnees Eed eerst afgelegd in Duits, want "meest sympathieke taalgemeenschap" 21 juni 2019

Open Vld'er Christian Leysen legde de eed af in de drie landstalen, maar begon met het Duits. "Een hoffelijkheidsformule voor de meest sympathieke taalgemeenschap in dit land", aldus Leysen. Een unicum, maar eentje zonder gevolgen. Bij wie verkozen is in Brussel is de eerste taal bepalend voor de indeling in de Nederlandstalige of Franstalige taalgroep. Maar gezien Leysen in Antwerpen verkozen is, heeft dit geen effect. (ARA)

