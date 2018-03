Edward Theuns: vandaag voor winst, zaterdag debuut 14 maart 2018

Parijs-Nice werd een tegenvaller voor Edward Theuns (26). In de finale van de openingsrit kwam hij ten val, vier dagen later moest hij ziek opgeven. In Nokere Koerse pakt hij de draad weer op. "Ik zou graag meedoen voor winst", klinkt het ambitieus. Ook leuk: gisterenmiddag kreeg hij plots telefoon van de ploegleiding dat hij zaterdag ook in Milaan-Sanremo van start mag gaan.

