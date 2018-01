Edward Theuns kopman in Vlaamse klassiekers 00u00 0

De ogen van Michael Matthews lichten op, wanneer het gesprek over de Vlaamse voorjaarsklassiekers gaat. "Edward Theuns kan me heel veel leren over die wedstrijden." Theuns (26) is de nieuwe ploegmaat van Matthews bij Sunweb. Maar Theuns heeft zelf ook ambities voor het Vlaamse voorjaar. Hoe zit dat dan?

