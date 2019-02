Edgard (81) gaat nog wekelijks de baan op met signalisatiewagen Jeroen Desmecht

09 februari 2019

00u00 0 De Krant Al 20 jaar had hij thuis van zijn pensioen kunnen genieten, maar Edgard Kindt (81) zit te graag achter het stuur. Samen met Sico - zijn chihuahua - en collega-chauffeurs Marcel (75) en Arthur (71) gaat de interimmer nog wekelijks de baan op met zijn signalisatiewagen. "Ik kan nog vijf jaar rijden. Maar mijn dochters noemen me nu al gek."

Industriepark-Noord Sint-Niklaas, 6.45 uur. Op de baan is nog geen verkeer te bespeuren, maar Edgard staat samen met zijn twee collega's vertrekkensklaar op de parking van Stuer Egghe, hun opdrachtgever. Officieel zijn ze gepensioneerd, maar het bedrijf schakelt hen via een interimbureau ongeveer twee keer per week in om signalisaties aan te brengen bij wegenwerken. Vandaag moeten ze naar het Kempische Lille. Niet altijd, maar meestal opereren ze in hetzelfde team - de drie hebben dertig jaar samengewerkt bij General Motors in Antwerpen, het latere Opel Antwerpen, en wonen in het Oost-Vlaamse Beveren op een boogscheut van elkaar.

100 euro per week

Edgard rijdt al 15 jaar voor Stuer Egghe. Als ex-camion- en buschauffeur is hij gepokt en gemazeld in de transportsector. Op zijn twintigste was hij buschauffeur bij Waaslandia in Vrasene, later vrachtwagenchauffeur in Brussel, en in 1963 belandde hij bij General Motors Antwerpen, tot aan zijn pensioen in 1998. Uitblazen stond nooit op Edgards planning. Zo ging hij meteen daarna aan de slag als chauffeur voor ziekenvervoer. "Dat was minder mijn ding: interessant, maar vaak wachten en iets te eentonig naar mijn smaak. In 2004 wist één van mijn buren dat ze bij Stuer Egghe chauffeurs zochten. Ik ben mij meteen gaan aanbieden. In 2010 heb ik dan ook mijn oud-collega en goede vriend Marcel aangezet. Sindsdien zijn we eigenlijk constant samen." Vijf jaar geleden voegde ook Arthur zich bij het ploegje. "Ik kan moeilijk stilzitten", zegt die. "En wat ik ermee verdien, doe ik op aan weekendjes weg. Of een glazeke champagne."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN