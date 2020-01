Exclusief voor abonnees Edgar Davids op bezoek 31 januari 2020

00u00 0

De spelers waren onder de indruk. Edgar Davids (46) was op bezoek bij Anderlecht. De komst van de Nederlandse voormalige middenvelder - hij speelde voor onder meer Ajax, Milan, Juventus, Barcelona, Inter en Tottenham - was er één om inspiratie op te doen als trainer. Naar verluidt ontving Vincent Kompany hem met open armen. Davids is momenteel nergens actief als T1, maar blijft zich dus wel bijscholen. (PJC)