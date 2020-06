Exclusief voor abonnees Edenred heeft 'cadeaucheque' overheid ontworpen 13 juni 2020

Edenred, het bedrijf dat eco- en maaltijdcheques uitreikt, heeft nu ook een 'consumptiecheque' ontworpen voor werknemers. Daarmee speelt het bedrijf in op een besluit van de regering om eenmalig zo'n cadeaucheque van 300 euro te creëren. Bedoeling is de sectoren die het meest werden getroffen door de coronacrisis een duwtje in de rug te geven. De werking van deze nieuwigheid lijkt sterk op die van maaltijdcheques of ecocheques: het is een extralegaal voordeel en dus vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Het is ook 100% aftrekbaar voor de werkgever die het aan zijn werknemers toekent. De cheque biedt de mogelijkheid om te betalen in een horeca-, cultuur- of vrijetijdsinstelling. De consumptiecheque kan tot 300 euro bedragen en is alleen geldig in België.

