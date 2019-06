Exclusief voor abonnees Eden trakteert vroege vogels, fandorp verhuist naar stadion 05 juni 2019

De voetbalbond voorziet extra animatie in de EK-kwalificatieduels van België zaterdag tegen Kazachstan (20.45u) en dinsdag tegen Schotland (20.45u). Het fandorp, dat voorheen bij het Atomium opgesteld stond, verhuist naar een plek naast het Koning Boudewijnstadion om de fans dichter bij de Duivels te brengen. De deuren openen al om 18.30u, vanaf 19.45u starten festiviteiten in de tribune met een dj-set van Maarten & Dorothée van Qmusic. Ook zal Eden Hazard zich tegen Kazachstan gehuldigd zien voor zijn honderdste cap, die hij in maart tegen Cyprus behaalde. 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels, plant een tifo om de kapitein te bedanken. Om de mensen warm te maken om vroeg naar het stadion af te zakken zal Hazard ook de eerste duizend fans voor de aftrap op bier en cola trakteren. (BF)

