Eden Hazard: mooie generale repetitie voor 100ste interland 22 maart 2019

00u00 0

Hazard had gisteravond een voet in elk doelpunt van de Belgen. Zijn statistieken bij de nationale ploeg mogen er na 99 interlands zijn. Met 29 goals is hij amper één doelpunt verwijderd van de dertig stuks van Paul Van Himst en Bernard Voorhoof - Romelu Lukaku is met 45 goals wel buiten schot. Voor Hazard is het een extra uitdaging in zijn 100ste jubileuminterland zondag. En niemand trapte al meer penalty's voor de nationale ploeg dan Eden. Gisteren was het de tiende keer raak op de twaalf keer dat hij voor de Rode Duivels vanop de stip schoot.

