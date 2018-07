Eden Hazard is sympathie voor Frankrijk kwijt: "Ik verlies liever dan zo te winnen" HAZARD FOETERT NA ANTIVOETBAL Redactie

11 juli 2018

00u00 59 De Krant Zijn sympathie voor Frankrijk was even ver weg. Eden Hazard (27) hekelde de manier waarop de Rode Duivels zijn uitgeschakeld. Met de nodige ontgoocheling - zoals het een aanvoerder betaamt.

Voor een keer knipoogde hij niet. Zelfs geen flauw glimlachje. 't Was met zijn zwarte pet diep naar beneden getrokken en ernstige blik dat Eden Hazard Sint-Petersburg verliet. Het zint hem niet dat hij vrijdag al moet terugkeren, voor dat verplichte nummertje een dag later. "Op deze manier een halve verliezen..."

Hij zuchtte eens diep.

Eden had een droom. Eén die eindigde in het Luzhniki Stadion, zondag, met romantisch voetbal - veel kansen, goals, dribbels. Naar het beeld van zijn WK. Geen voetballer die de voorbije weken in Rusland zo charmeerde als onze aanvoerder. 'First we take Brazil, then we take France', dacht Hazard. Niet dus - wat kwam die realiteit hard bij hem aan. Geen dooddoener zoals twee jaar geleden, na het debacle tegen Wales. Eden foeterde gisteravond. "Ik verlies liever met België dan zo te winnen als Frankrijk."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN