Eden Hazard: een jubileum in mineur 19 november 2018

00u00 0

Exact tien jaar is Eden Hazard (27) vandaag Rode Duivel. De aanvoerder debuteerde op 19 november 2008, in en tegen Luxemburg (1-1). "Een mooi moment", blikte Hazard vóór Zwitserland terug op die eerste interland. "Sindsdien hebben we veel progressie geboekt, collectief en individueel. Of ikzelf beter geworden ben? (lacht) Een béétje, misschien. Ach, in se ben ik niet veranderd - mijn passie en wil om te winnen zijn ongewijzigd. Alleen ben ik nu iets ouder, hé." Hazard telt 98 matchen voor de Rode Duivels. Hij kan na Jan Vertonghen en Axel Witsel de derde worden die de kaap van 100 rondt. (PJC)