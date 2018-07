Eden Hazard, de speelvogel van het wereldvoetbal 05 juli 2018

Morgen is het erop of eronder voor de Rode Duivels. Dan nemen ze het op tegen voetbalgigant Brazilië. In 'Telefacts Zomer' brengt Julie Colpaert vanavond een portret van Eden Hazard (27). Daarin komt hij naar voren als een relaxte familieman die zich vooral wil amuseren op het veld - en voor de rest liefst zo normaal mogelijk wil zijn. "Als ik met voetbalpensioen ga, wil ik misschien in een warm land op een boerderij gaan wonen", vertelt hij in een dubbelgesprek met zijn boezemvriend Christian Benteke. In de reportage praten ook Thierry en Carine Hazard, zijn ouders, over hun zoon, net als broers Kylian en Thorgan. En ook collega-Duivels Michy Batshuayi en Marouane Fellaini komen aan bod. (SD)

