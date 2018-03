Eden hadden ze al... dus kon er nog een THORGAN bij 30 maart 2018

00u00 0

Als de broertjes Hazard deze zomer geen potten breken op het WK, hoeft dat geen ramp te zijn: binnen een jaar of 20 staan er misschien een nieuwe Eden en Thorgan te blinken op het voetbalveld. Gisteren - toevallig op de verjaardag van Thorgan Hazard - werd in Beveren immers Thorgan Bosman geboren, broertje van... Eden. Papa Jonathan is een grote fan van de voetballende broers. "Ik volg Eden al sinds hij bij Lille speelde", vertelt hij. "Mijn eerste zoontje heb ik daarom genoemd naar mijn idool. Eden is nu 1 jaar en 7 maand. Toen mijn vrouw Shani zwanger was van ons tweede zoontje, was de beslissing snel genomen." Als papa Jonathan echt de voetbalfamilie achterna wil gaan, moeten er wel nog twee zoontjes bijkomen: bij de Hazards lopen er ook nog een Kylian en een Ethan rond. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN