Eden & co. krijgen eigen euromunt

De Duivels krijgen een eigen euromunt. Het collector's item is 2,5 euro waard en is iets kleiner dan een stuk van 2 euro. In totaal komen er 500.000 op de markt. De munt is in Utrecht geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). "In theorie kan je er overal in België mee betalen, maar in de praktijk zal dat niet snel gebeuren", zegt Vincent van Hecke, CEO van de KNM. "Hij is ontwikkeld als verzamelstuk voor de fans." Op de voorkant staat het logo van de Voetbalbond en een halve voetbal. Het logo van de Rode Duivels en 'Rode Duivels' in vier talen maken het stuk compleet.

