Eddy Versluijs 07 januari 2020

In het artikel 'Man die moord op ex altijd bleef ontkennen, gooit zich onder trein' uit de maandagkrant werd foutief beweerd dat Eddy Versluijs zelfmoord pleegde in het station van Leuven. Versluijs kwam niet vervroegd vrij en overleed donderdag in de gevangenis.