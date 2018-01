Eddy Van Uytsel timmert in Kenia aan droom vermoorde dochter: "Ik focus niet meer op wat ik verloor, maar op wat ik kan doen" Sabine Vermeiren

29 januari 2018

05u00 0 De Krant Annick Van Uytsel heeft nooit haar mode-opleiding kunnen afmaken. Maar haar dood, hoe zinloos ook, heeft tien jaar later en 7.000 km verder al 49 meisjes een toekomst gegeven: in het naaiatelier opgericht door Annicks vader studeerde deze week opnieuw een lichting af van twaalf gediplomeerde naaisters. "Ik weet wel: het had Annick moeten zijn achter die naaimachines. Maar ik wil me niet meer focussen op wat ik verloren heb. Liever op wat ik kan doen."

Eddy Van Uytsel vertrok twee weken geleden al naar het dorpje Ganja la Simba. In z'n kielzog: twee boezemvrienden, met wie hij in de jaren zeventig afstudeerde op de hogeschool. Een dag of zeven geleden breidde de ploeg nog uit. Met vrijwilligers. Met twee van Eddy's schoonbroers. Met deken Felix Van Meerbergen. Als gekken zijn ze onder een loden zon beginnen te zwoegen. Want er lag werk: het naaiatelier breidt uit. Het team stónd er. Als een blok. Maar toch. Er ontbrak ook iemand. Het is Martine, de moeder van Annick. "Ze kan het niet meer", zegt Eddy. "Die eerste jaren dat ik naar Kenia kwam, reisde ze nog wel eens mee. Maar het is te confronterend. Ze ziet de naaimachines en weet dat het Annick had moeten zijn die daarachter zit. Nu blijft ze gewoon thuis."

