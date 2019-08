Eddy Planckaert ontmoette Bjorg Lambrecht in Vive le Vélo: “De liefste mens die ik ooit tegenkwam” Pieter-Jan Calcoen Frank Dekeyser

06 augustus 2019

00u00 63 De Krant Bjorg Lambrecht charmeerde Karl Vannieuwkerke en Eddy Planckaert tijdens 'Vive Le Vélo', amper tien dagen geleden. Ze vloeken: "Godverdoeme."

"Wat moet je zeggen, jong? Eigenlijk zet je best een paar puntjes en gedaan." De stem van Eddy Planckaert stokt. De ex-renner leerde Bjorg Lambrecht kennen tijdens de opnames van 'Vive Le Vélo', op 27 juli in het kasteel van Germolles in Mellecy. "Hij is vier uur mijne kameraad geweest. Zo een braaf manneke. Ik ben hier echt niet goed van. Godverdoeme. Bjorg was de liefste mens die ik ooit ben tegengekomen - en dat zeg ik niet zomaar. Ik heb een degout gekregen van de wielersport. Het is te veel aan het worden, ik heb er geen woorden voor. Als je ziet hoe gevaarlijk het allemaal geworden is. Er gebeuren simpelweg veel te veel accidenten."

Ook gastheer Karl Vannieuwkerke houdt niks dan warme herinneringen over aan zijn eerste ontmoeting met Lambrecht. "Voordien kende ik hem niet persoonlijk." Maar toen stak hij ineens zijn hoofd in de VRT-camper. "Een fris kopke", omschrijft Vannieuwkerke. "Toen hij nadien onder de luifel zat met Eddy en Hendrik (Redant, ploegleider bij Dimension Data en die dag de andere studiogast, red.), zeiden we op onze redactie tegen mekaar: 'Da's nog een kind, zo een tenger lichaam.' Op de achtergrond hoorde ik hem voortdurend lachen. Hij amuseerde zich. En wat was hij charmant." Planckaert beaamt: "Ne crème van ne gast, zonder kapsones."

Fantastische kerel

Dat bleek ook na de opnames. "Hij bedankte me voor de uitnodiging", herinnert Vannieuwkerke zich. "Waarop ik zei: 'Ik hoop dat je nog wilt komen als je alles gewonnen hebt.' (mijmert) Bjorg antwoordde dat ik me allerminst zorgen moest maken. En nu... (zwijgt even) Dit is zo onwezenlijk. Zo oneerlijk. Ik leef mee met zijn familie."

Dat doet Planckaert eveneens: "Ik wens zijn ouders sterkte. Hun leven is naar de vaantjes. Maar van één ding mogen ze zeker zijn: Bjorg was een fantastische kerel. En als coureur een supertalent, de man van de toekomst. Maar dat maakt nu allemaal geen kloten meer uit. Wat een drama." (FDZ/PJC)