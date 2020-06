Exclusief voor abonnees Eddy Merckx 19 juni 2020

Gelukkige verjaardag voor deze grote meneer, die bij ons niets dan goeie herinneringen oproept. Toen hij de Ronde van Frankrijk won in juli 1969 waren wij op huwelijksreis in Riva aan het Gardameer. De avond van zijn overwinning werden op het terras van ons hotel tot vroeg in de ochtend menige flessen schuimwijn gekraakt. Telkens onze held in de media komt, verschijnt er een glimlach op ons gezicht. Bedankt Eddy, je bent een uitzonderlijk man die altijd eenvoudig is gebleven, niettegenstaande deze niet te evenaren carrière. Geniet nog vele, vele jaren.

Familie Hoenraet-De Brabanter, Sint-Pieters-Leeuw

