Eddy Merckx viert negende Belgische titel driebanden

In een strijd tussen twee titanen heeft Eddy Merckx gisteren voor de negende keer het Belgisch kampioenschap driebanden gewonnen. In het Casino van Blankenberge versloeg de nummer twee op de wereldranglijst in de finale 's werelds nummer één Frédéric Caudron met 40-27. "Ik heb een fantastisch seizoen achter de rug", reageerde Merckx. "Zilver op het WK, dan winst in de WB in Hurghada en nu mijn negende nationale titel." In de strijd om de derde plaats nam Roland Forthomme met 40-3 de maat van Ronny Brants. In het vrij spel toonde Patrick Niessen zich voor de tiende keer de beste. Eddy Leppens kroonde zich voor de vierde keer tot Belgisch kampioen bandstoten.

